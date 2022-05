Un wallaby perdu dans le Rhône

Ce n’est plus la peine de partir à l’autre bout du monde pour croiser un wallaby dans la nature…Dans le Rhône aussi, c’est possible. Après avoir été alertés par le conducteur, les gendarmes de l’Arbresle sont intervenus dans l’espoir d’attraper l’animal, selon le Progrès. Le marsupial bondissant s’est échappé et a réussi à s’enfuir.

La rencontre insolite se répète car ce n’est pas la première fois qu’un wallaby se perd dans le Pays de L’Arbresle. En décembre 2020, un élu de Sourcieux-les-Mines avait été confronté à la même situation sur la route des Roches. L’animal avait été capturé par un spécialiste et ramené à son propriétaire, un habitant du secteur.