Bertrand Foucher nommé directeur de l'ADERLY

Cette nomination, actée conjointement par les présidents de la Métropole de Lyon et de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, "va permettre de poursuivre la nouvelle feuille de route initiée depuis 2020 pour développer une attractivité durable, en lien avec les enjeux socio-économiques du territoire", précise l'ADERLY dans un communiqué.

Diplômé de l'EDHEC, Bertrand Foucher a travaillé durant 20 ans dans le secteur du conseil aux entreprises et du digital. Depuis 2017, le dirigeant de 49 ans a rejoint l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée de Villeurbanne en tant que Président exécutif de l'entreprise SAS EmerJean, créée pour l'occasion avec dix entreprises associées du territoire.

"Nous sommes très heureux d’accueillir Bertrand Foucher à la tête de l’ADERLY, agence de développement économique pionnière, et qui est toujours aujourd’hui citée en exemple en France et en Europe. Bertrand Foucher arrive avec une solide expérience business et développement de projets d’intérêt général. Allié à une équipe de grand talent, qui a remarquablement géré cette période de transition, il a toutes les cartes en main pour atteindre les objectifs d’attractivité durable de notre grande aire métropolitaine Lyon Saint-Etienne", a réagi Philippe Valentin, le président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.