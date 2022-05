LOU Rugby : les Lyonnais "à 80 minutes d’un trophée" historique de Challenge Cup

Après la grosse défaite 42-10 à Bordeaux le week-end dernier, les hommes de Pierre Mignoni se recentrent sur l’Europe qui prend finalement des allures de championnat car c’est face au RCT qu’ils joueront leur finale. "Bordeaux ça a été digéré, on l’a fait tout de suite après le match comme ça pas d’histoires, ni de mensonges", Pierre Mignoni. C’est donc confiants et avec beaucoup de hâte que les joueurs se rendent à Marseille.

Jouer une finale, Pierre Mignoni sait de quoi il parle. L’ex joueur en a disputé, et même gagné. De quoi trouver les mots pour mobiliser sa troupe. "C’est avant tout un plaisir, je veux dire, c’est un bonheur, il faut que les joueurs le vivent, c’est des moments à vivre et il faut les vivre sans regrets, pleinement, par expérience c’est ça", souligne-t-il. La clé du succès, il la connait et compte bien la confier à ses joueurs. "Il ne faut pas se concentrer sur le résultat ni sur la finale, il ne faut rien dramatiser. C’est un évènement fabuleux à vivre. Il faut que tout le monde soit bien connecté pour être prêt à 21h et ne pas avoir de regrets après."

La finale de Challenge Cup était un objectif très précis pour l’équipe et le staff. "C’était l’objectif du début de saison, on savait qu’il y avait une finale en France à pouvoir aller chercher. On s’était dit qu’on avait l’effectif pour le faire et on l’a fait à 100%", affirme le troisième ligne Dylan Cretin. "On est plus qu’à 80 minutes d’un trophée, c’est pour ça qu’on va tout faire pour que ça marche, le club en a besoin et le mérite. Ça validerait tout le travail des dernières années", poursuit-il convaincu.

Mais les Rhodaniens restent réalistes, la rencontre s’annonce corsée. "C’est presque une finale à domicile pour Toulon, ça va être hostile", déclare Dylan Cretin. "C’est les matchs que l’on veut, avec beaucoup d’ambiance, une belle atmosphère un peu chaude et un gros match face à une équipe qui est en pleine bourre et en pleine confiance", rassure-t-il.

Coup d’envoi à 21h au Stade Vélodrome. Le match sera diffusé sur France 4 et beIN Sports 1.

A.B.