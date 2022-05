Travaux à la Guillotière de Lyon en pleine période estivale : les commerçants saisissent la justice

Après avoir été repoussés plusieurs fois, les travaux de réaménagement de la rue Moncey, située dans le 3e arrondissement de Lyon, devraient débuter en juin (ils étaient prévus pour l'automne 2021). Mais ce n'est pas vraiment au goût des commerçants, et particulièrement des restaurateurs, riverains.

En effet, la période estivale est très importante économiquement pour les professionnels de la Guillotière : des terrasses sont souvent installées jusqu'au mois de septembre et les clients se font plus nombreux.

Mais cette année, les commerçants ne pourront pas les installer à cause desdits travaux qui ont pour but d'apaiser ce quartier toujours au coeur de l'attention médiatique et politique.

C'est pourquoi plusieurs d'entre eux ont saisi le tribunal administratif de Lyon mercredi dernier en référé-liberté (une méthode de saisine qui oblige la tenue d'une audience dans les 48h), à l'encontre de la Métropole de Lyon.

Ils étaient donc entendus ce vendredi au palais de Justice avec l'aide de l'avocat Edouard Raffin, le même qui avait porté le combat du collectif Lyon en Colère face à la mairie écologiste de la Ville. Les professionnels ont également reçu le soutien de Jean-François Auzal, candidat du Parti Radical de Gauche dans la 3e circonscription du Rhône pour les législatives de juin.

Les plaignants ne demandent pas l'annulation des travaux mais un simple report à une période moins charnière. Les juges rendront leur décision ce lundi et maître Raffin a déclaré au Progrès qu'il était prêt à saisir le Conseil d'Etat en cas de défaite.