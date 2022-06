Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble!) : "Un ressenti plutôt positif sur le terrain"

En lice pour un second mandat de député de la 12e circonscription du Rhône, Cyrille Isaac-Sibille estime faire "une campagne sérieuse, honnête. On va au devant de nos électeurs, on échange. J'ai un ressenti plutôt positif sur le terrain".

Le candidat MoDem, soutenu par la majorité présidentielle, tire à vue sur ses adversaires. Et notamment le maire LR de Pierre-Bénite, Jérôme Moroge : "La droite n'a pas de projet national. Il y a trois projets de société : celui du Président, celui de Jean-Luc Mélenchon et celui de Marine Le Pen. Le nôtre est fiable, contrairement à celui de la NUPES".

Pierre-Bénite, où d'ailleurs le scandale de la pollution aux perfluorés, est sur toutes les lèvres. "Sitôt réélu, je ferai en sorte que des normes soient appliqués avec l'Europe pour éviter des rejets dans l'air et dans l'eau. Vous pouvez compter sur moi pour travailler dès le 1er juillet", promet Cyrille Isaac-Sibille.

Le parlementaire sortant s'était longuement opposé au projet finalement abandonné de téléphérique entre Lyon et Francheville. Il milite toujours pour le métro E, qui n'est absolument pas sur les tablettes des écologistes. "Le métro, il y a un mandat qui le décide, un mandat qui le réalise et un mandat qui l'inaugure. Bruno Bernard va bientôt inaugurer le métro B à Saint-Genis-Laval. La décision avait été prise il y a 10 ans", rappelle Cyrille Isaac-Sibille.

00:00 Vague NUPES ?

00:53 Projets

04:47 Conseil national de la refondation

06:51 Pollution aux perfluorés

08:23 Voie poids-lourds à Charly

09:43 Métro E

12:36 OL sous pavillon américain