Elections législatives : ce qu'il faut savoir pour aller voter à Lyon et dans l'agglomération (horaires, programme, circonscriptions,...)

Et les nouveaux horaires d'ouverture des bureaux de vote ne risquent pas d'arranger les choses pour le premier tour des législatives. En effet, contrairement à ce qui avait été fait lors de la présidentielle, les citoyens devront glisser leur bulletin dans l'urne entre 8h et 18h.

Dans la Métropole de Lyon, les bureaux de vote de certaines communes resteront ouverts jusqu'à 19h. Elles sont au nombre de 25 : Caluire-et-Cuire, Chaponost, Corbas, Décines-Charpieu, Feyzin, Genay, Gleizé, Irigny, La Mulatière, Lentilly, Limonest, Meyzieu, Mornant, Oullins, Pierre-Bénite, Sathonay-Camp, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Val d’Oingt, Vaulx-en-Velin, Vénissieux

Les habitants de Lyon et de Villeurbanne pourront quant à eux traîner jusqu'à 20h. Mais qui dit législatives dit vote par circonscription et non par commune. On en compte 14 dans le Rhône, dont 4 exclusivement à Lyon.

Et comme ce découpage électoral ne suit que ses propres règles, il possible que deux voisins ne votent pas pour élire le même député ! Pour les plus intéressés, le gouvernement a mis en ligne un site internet définissant clairement les limites de chaque circonscription.

Pour ce qui est du déroulé de ce premier tour, la préfecture du Rhône communiquera les chiffres de la participation à midi avant de les mettre à jour à 17h. Bien entendu, la rédaction de LyonMag se mobilise pour vous faire vivre la journée électorale et vous communiquer toutes les informations essentielles. Les premiers résultats seront dévoilés à partir de 20h.

Pour ne rien rater, connectez-vous au live de LyonMag !