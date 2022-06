L'adolescente de 14 ans, disparue à Vénissieux, a été retrouvée saine et sauve, a annoncé ce lundi la police. Un appel à témoins avait été lancé lundi dernier pour retrouver la jeune fille, qui paraissait plus vieille que son âge et qui était susceptible de se rendre à Nice.

Aucun détail n'a été communiqué sur les circonstances qui ont permis aux enquêteurs de retrouver la trace de l'adolescente.