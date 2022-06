Dominique Despras (Ensemble!) : "Je veux rassembler le rural et l'urbain"

Elu président de la chambre d'agriculture du Rhône en décembre dernier, Dominique Despras est prêt à changer de vie. Qualifié pour le second tour des élections législatives dans la 8e circonscription du Rhône, le candidat Ensemble! est même arrivé en tête, devant la députée LR sortante Nathalie Serre . "Ce qui est important depuis le début de mon engagement, c'est de représenter mes passions premières : l'agriculture et l'alimentation. On voit bien aujourd'hui que c'est un élément stabilisateur de notre société. En géopolitique, l'agriculture est au centre du débat", indique celui qui a reçu un appel d'Emmanuel Macron après le 1er tour.

"Je veux rassembler le rural et l'urbain. Il n'y a pas l'un sans l'autre", poursuit le maire de Claivesolles.

L'une des promesses non tenues du premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est l'interdiction du glyphosate. "On en fait un sujet de communication populiste. Le sujet, c'est comment diminuer tous les produits de synthèse", tempère Dominique Despras.

Ce dernier milite pour la création de réserves d'eau l'hiver pour arroser l'été. "Sans eau, demain, il n'y aura plus d'agriculteurs dans la 8e circonscription dans 50 ans. Si on ne réagit pas maintenant, on se condamne", prévient-il.

Dominique Despras terminera sa campagne ce vendredi en courant un marathon dans la circo.

00:00 Rôle du MoDem dans la majorité

01:00 Agriculture

02:18 Ecologistes

04:45 Vision de l'agriculture

05:00 PAC

06:41 Glyphosate

08:18 Manque de main d'oeuvre

10:38 Eau pour l'agriculture

12:34 Marathon à travers la circo

13:51 Nathalie Serre/Second tour