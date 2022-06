Louise et Léo, prénoms les plus donnés en Auvergne-Rhône-Alpes en 2021

Chez les filles, Jade est le prénom le plus en vogue avec 3802 naissances dans l'Hexagone. Louise et Emma complètent le podium. Dans la région, Louise arrive en tête puisque le prénom a été donné à 471 petites filles l'année dernière.

Chez les garçons, Gabriel est le prénom qui est le plus plébiscité par les parents en France, devant Léo et Raphaël. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le prénom Léo qui a été le plus attribué. Ce sont, en tout, 564 nouveau-nés qui ont été prénommés ainsi en 2021.

Top 10 des prénoms donnés aux filles

Jade (3802 naissances)

Louise (3768)

Emma (3202)

Ambre (3017)

Alice (2769)

Rose (2703)

Anna (2515)

Alba (2504)

Romy (2246)

Mia (2430)

Top 10 des prénoms donnés aux garçons

Gabriel (4974 naissances)

Léo (4358)

Raphaël (3957)

Louis (3715)

Arthur (3598)

Jules (3594)

Maël (3438)

Noah (3384)

Adam (3148)

Lucas (3054)