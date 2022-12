Recensement : de plus en plus de monde à Lyon !

Et sans surprise, il y a de plus en plus de monde à Lyon et ses alentours.

Si la barre symbolique des 500 000 habitants n’était pas encore franchie à la fin des années 2000, elle l’a enfin été depuis, à Lyon. En 2009 près de 479 000 habitants peuplaient la capitale des Gaules. Onze ans plus tard, ce chiffre a augmenté et atteint désormais 522 000. Entre 2009 et 2014, le taux de variation annuel moyen de la population était de 1,1% par an. Il a diminué de moitié sur la période 2014-2020 et était de seulement 0,5% chaque année.

Le constat sur la hausse de la population est le même autour de Lyon. A Villeurbanne, le nombre d’habitant est ainsi passé de 144 000 à 148 000 en 2014 et 154 000 en 2020. Il est notable de préciser que le taux de variation annuel moyen de Villeurbanne a augmenté, passant de 0,5% entre 2009 et 2014, à 0,7% entre 2014 et 2020. De son côté, Vénissieux a accueilli 8 000 personnes de plus entre 2009 et 2020, sa population passant de 58 000 à 66 000.

La Métropole de Lyon a aussi vu son nombre d’habitant augmenter. S’il y avait déjà 1 284 000 personnes qui peuplaient son territoire, elles étaient 1 354 000 en 2014 et 1 416 000 il y a deux ans.

A l’échelle du département, le nombre de rhodanien est aussi en hausse. Ils étaient 1 708 000 en 2009, puis 1 801 000 en 2014 et ce chiffre a continué d’augmenter pour atteindre 1 883 000 en 2020.

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, pas de surprise ici non plus, les chiffres sont en hausse. Près de 500 000 personnes supplémentaires peuplent la deuxième région économique de France. Passé de 7,5 millions en 2009 à 7,8 millions en 2014 puis enfin 8 millions en 2020. Le taux de variation annuel moyen est passé de 0,8% entre 2009 et 2014 à 0,5% entre 2014 et 2020.