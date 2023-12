Recensement : faut-il s'inquiéter du solde migratoire négatif de Lyon ?

Au 1er janvier 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes comptait 8 114 361 habitants, contre 7,8 millions en 2015.

Sans surprise, le Rhône est le département le plus peuplé, avec 1 893 692 habitants. Dans le détail, la Métropole de Lyon représente la part la plus importante avec 1 424 069 Grands Lyonnais contre 469 623 habitants du Nouveau Rhône.

Si certains départements perdent des habitants comme l'Allier (-0,3%) ou le Cantal (-0,2%), les autres connaissent une croissance très faible. La Métropole de Lyon a ainsi connu un taux de variation annuel moyen de 0,6% entre 2015 et 2021, mais surtout porté par son solde naturel, c'est-à-dire les naissances des habitants déjà installés plus importantes que les décès. Car le solde migratoire est en recul de 0,1%, soit la différence entre le nombre de personnes qui quittent le territoire et ceux qui s'y installent.

Lyon est le miroir parfait de cette tendance métropolitaine. En 2021, la capitale des Gaules comptait 522 250 âmes, contre 513 275 en 2015 et 484 344 en 2010. C'est même seulement 22 habitants de plus qu'en 2020... Le solde naturel sur les six dernières années recensées est de 0,8%, tandis que le solde migratoire chute de 0,5%. Ce qui confirme les tendances dénoncées par l'opposition : les Lyonnais fuient Lyon.

La situation est moins impressionnante qu'à Villefranche-sur-Saône, dont le solde migratoire entre 2015 et 2021 est de -1,1%. Ce qui entraîne une baisse du nombre d'habitants, passant de 36 671 Caladois à 35 913 il y a deux ans.

Une partie d'entre eux est probablement partie à Anse. La commune voisine bénéficie de la plus grosse progression de la région, avec un solde migratoire de +1,9%, soit 1000 habitants de plus en six ans.