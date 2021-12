La population augmente légèrement à Lyon et dans toute la Région

Résultat, la population augmente toujours dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Au 1er janvier, la zone comptait précisément 8 042 936 habitants contre les 7 757 595 de 2013.

Plus localement, le département du Rhône reste le plus peuplé de la Région avec plus de 1,8 million d’habitants (+ 100 000 par rapport à 2013). Il est suivi par l’Isère, 1 271 166 (+ 50 000) et le Puy-de-Dôme, 662 152.

À noter que la seule Métropole de Lyon, comprise ici dans le département du Rhône, compte désormais une population de 1 411 571 contre les 1,3 million de 2013. Environ 22 000 nouveaux habitants ont emménagé à Lyon intramuros. Sa population est désormais de 522 969.

Au total, la France abrite 65 096 768 personnes. C’est 2 millions de plus qu’il y a 6 ans. Au final, seuls les départements du Cantal et de l’Allier perdent des habitants dans la Région.

Ce comptage effectué par l’INSEE servira de base légale aux communes à partir du 1er janvier 2022.

Top 10 des communes de la Métropole de Lyon en nombre d’habitants :

Lyon : 522 969 (+22 000) Villeurbanne : 152 212 (+ 5000) Vénissieux : 67 285 (+6000) Vaulx-en-Velin : 52 795 (+8000) Saint-Priest : 46 927 (+4000) Caluire : 43 294 (+1000) Bron : 42 244 (+4000) Meyzieu : 34 640 (+3000) Rillieux : 30 697 (+50) Décines : 28 930 (+2000)

Le détail des communes est à retrouver sur le site de l’INSEE.