Près de 200 000 personnes vivent en communauté en Auvergne-Rhône-Alpes

Au total, 205 300 personnes résident dans une des 4 465 communautés d’Auvergne-Rhône-Alpes. La région se place ainsi à la première place en étant celle qui accueille le plus de communautés sur son territoire, soit 13%. C’est à l’ouest de la région que la part de population qui vit en communauté est la plus élevée, notamment dans le Cantal, l’Allier et la Haute-Loire.

Les étudiants habitent principalement dans les grandes métropoles, où se situent la majorité des établissements d’enseignements supérieurs comme l’Isère qui accueille 35% de la population étudiante vivant en communauté, et le Rhône 34%. Les 14-24 résident pour 66% d’entre eux dans les internats, 16% en cité universitaire et 11% dans des établissements sanitaires ou sociaux.

Près de la moitié des résidents en établissements miliaires se répartissent entre l’Isère, dans la caserne de l’armée de terre à Varces-Allières-et-Risset qui compte 1 200 militaires, et le Puy-de-Dôme où sont localisés les deux régiments : 650 militaires à Clermont-Ferrand et 250 à Issoire.

C’est en Ardèche que l’on retrouve le plus grand taux de résidents en maison de retraite ou en Ephad, soit 56% de la population qui vie en communauté. Le nombre de résidents en maison de retraite ou en Ephad a augmenté de 2% entre 2009 et 2019. Les maisons de retraite accueillent 86% des résidents en communauté âgés de 75 ans ou plus.

Les femmes sont plus représentées que les hommes au sein des communautés de la région avec 53% contre 51% dans la population totale.