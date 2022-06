Une centaine de chefs réunis pour la 6e édition de Lyon Street Food Festival

Découvrir l’Asie et ses saveurs, le Portugal et son authenticité ainsi que le traditionnel Pays Basque, c’est possible… Et sans quitter Lyon ! Fort du succès de sa 5e édition avec 35 000 festivaliers, la 6e édition de Lyon Street Food Festival promet une programmation aux petits oignons.



Thierry Marx, Jeremy Galvan, Mathieu Viannay, Sébastien Bouillet…Le festival va rassembler du beau monde. Au total, ce sont 120 chefs avec leurs brigades qui seront aux fourneaux pour faire saliver les participants.

Les festivaliers pourront profiter de 300 ateliers participatifs et 80 performances culturelles. Le tout dans 20 espaces extrêmement scénographiés. Les performances culturelles programmées seront rythmées par la Live Stage qui accueillera 12 concerts en live d’artistes à la renommée internationale comme Kid Francescoli, French 79 ou encore LGMX.

Il est encore possible de réserver sa place sur la billetterie en ligne.