Délai d’obtention d’un titre d’identité : Lyon ouvre un centre temporaire

Face à une explosion des demandes de titre d’identité, les délais pour obtenir des rendez-vous dans les mairies sont devenus infernales. Début avril, il fallait en moyenne attendre 90 jours pour déposer son dossier.

Ainsi, l’Etat a déclenché un plan d’urgence de 10 millions d’euros pour accompagner les communes et la Ville de Lyon a ouvert un centre temporaire dédié au dépôt des demandes. Composé de dix guichets et animé par 18 agents, le centre est situé dans l’annexe de l’Hôtel de Ville.

"L’objectif est d’offrir la possibilité aux concitoyens de pouvoir prendre des rendez-vous dans des délais raisonnables", déclare la Préfète Vanina Nicoli. Le pari semble réussi car ce sont plus de 600 rendez-vous qui ont été pris, 720 dossiers traités et un délai réduit à 57 jours en une semaine seulement. Un dispositif qui se veut donc efficace. "Nous faisons un gain de temps extraordinaire grâce à l’effort général et au volontariat de l’ensemble des collectivités", poursuit-elle. Les élus visent un délai de 30 jours avant fin juillet.

Il faut compter environ 20 minutes pour un rendez-vous. Si les facteurs de retard sont nombreux, certains sont plus impactant que d’autres selon la Préfète. En effet, la réouverture des frontières et la curiosité liée à la nouvelle carte d’identité peuvent être à l’origine de l’explosion des demandes. Mais les délais interminables pour obtenir un rendez-vous s’expliquent également par le fait que des demandeurs n’honorent pas leurs rendez-vous et suppriment des créneaux. "C’est environ 20% des créneaux qui sont perdus chaque semaine. On appelle vraiment les concitoyens qui prennent plusieurs rendez-vous à bien penser à annuler ceux dont ils ne se serviront pas", déplore Vanina Nicoli.

Lyon est la seule ville en Auvergne-Rhône-Alpes à avoir mis en place ce dispositif.