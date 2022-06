Lyon : 1427 idées proposées par les habitants pour le premier budget participatif de la mairie

Toutes personnes qui résident, travaillent ou étudient à Lyon, sans condition d’âge ou de nationalité, pouvait alors proposer des idées de projets à la mairie via la plateforme Oyé, puis voter pour ceux qui leur plaisaient le plus.

Trois mois plus tard, le site est clos et Chloë Vidal, adjointe au maire de Lyon chargée de la Démocratie Locale, a annoncé le nombre de projets déposés par les participants. Ce sont en tout 1427 idées qui ont été soumises. C’est près du double qu’à Grenoble lors de la première année du budget participatif de notre voisine iséroise (environ 900 propositions) mais beaucoup moins que sa meilleure année avec 6500 votes d’habitants.

"On mobilise les super-citoyens mais l'objectif est d'aller vers l'ensemble des habitants pour leur proposer de se saisir de cette opportunité", nous indiquait Chloë Vidal en mars dernier.

"Les services de la Ville vont maintenant étudier chaque idée et en vérifier la recevabilité (critères du règlement, incluant la faisabilité technique, juridique, financière). Leur mission ? Identifier et chiffrer toutes les idées éligibles qui seront ensuite soumises au vote. Durant cette phase d'analyse, chaque déposant et déposante recevra une réponse de la Ville pour son ou ses idées", révèle désormais l’élue sur Twitter.

Les idées retenues par la mairie seront ensuite soumises à un vote des habitants de Lyon entre le 7 novembre et le 4 décembre. Puis les élus voteront à leur tour en conseil municipal pour entériner la création et le financement de ces projets.

Parmi les 1427 propositions les plus suivies sur Oyé, on découvre un "grand nettoyage des cours d’eau lyonnais", une demande de "végétaliser la place Bellecour", un "plan d’urgence sécurité/prévention avec des moyens réels pour rendre la police municipale attractive" ou encore l’ouverture "de la piscine du Rhône dès le matin".