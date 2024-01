Budget participatif à Lyon : 75% des projets sont en cours

Avec une enveloppe de 12,5 millions d’euros, la Ville de Lyon avait lancé son premier budget participatif en mars 2022 avec comme ambition d’apporter aux lyonnais "le pouvoir d’agir et d’être les acteurs du Lyon de demain".

Ce sont 6000 personnes qui ont pu voter pour élire les 110 projets qui seront réalisés dans les 9 arrondissements de Lyon.

"Ces premières réalisations permettent aux habitants de voir que la promesse du budget participatif se concrétise", affirme Chloë Vidal, adjointe au Maire de Lyon déléguée à la Démocratie locale et redevabilité.

Pour le moment, 75% des projets sont réalisés ou engagés selon la Ville. De nombreuses infrastructures ont été mises en place comme des dispositifs d’ombrage à la piscine Mermoz et dans la cour de l’école Chavant dans le 7ème arrondissement, des agrès de sport inclusifs dans le parc Zénith, un terrain de pétanque place de l’Europe ou encore un espace dédié à la jeunesse dans le 1er.

Ce jeudi, c’est à l’école des Dahlias qu’a été finalisé l’un des nombreux projets. Déposée par le Conseil citoyen de La Duchère, la plantation d’arbres sur l’aire de jeux situé près de l’école est désormais terminée.

Une deuxième édition verra le jour à l’automne 2024 avec le même budget, qui est par ailleurs l’un des plus gros de France si l’on considère son montant par habitant.

Pour la nouvelle édition, la Ville de Lyon souhaite davantage s’engager dans une sphère inclusive et participative. C’est pourquoi il sera possible pour tous les résidents d’inscrire ces idées en ligne via l’application "Oyé". Une journée de vote par bulletin papier sera organisée durant la période de d’élection, qui sera d’ailleurs allongée.