Chloë Vidal : "Le budget participatif de Lyon a suscité un vrai engouement"

La première phase du budget participatif de la Ville de Lyon est terminée. Ce projet très important pour les écologistes a permis aux habitants de déposer 1427 idées, tandis que 2200 personnes se sont inscrites sur la plateforme. Forcément, quand on compare au nombre d'électeurs pour les scrutins officiels (220 000 votes à la présidentielle à Lyon), ça fait pâle figure. Mais Chloë Vidal est assez satisfaire du bilan. "Par rapport à Paris qui a quatre fois plus d'habitants, on a juste la moitié du nombre d'idées déposées. On est plutôt très confiant, ça a suscité un vrai engouement", indique l'adjointe au maire de Lyon qui pilote le dossier.

La Ville de Lyon a-t-elle réussi à toucher au-delà des super-citoyens, qui s'engagent déjà dans les associations ou les conseils de quartier ? "Il y a une petite enquête qui sonde les participants. Et plus de 40% d'entre eux n'avaient jamais participé à un dispositif de participation citoyenne", révèle-t-il.

Pourquoi ne pas s'appuyer simplement sur les mairies d'arrondissement ou les conseils de quartier ? "On fait évoluer les conseils de quartier, on est dans un travail de redynamisation pour qu'ils s'ouvrent davantage pour que l'on voit plus d'actifs, plus de femmes, plus de jeunes".

Désormais, les équipes de la mairie vont faire le tri. Puis en novembre les citoyens devront voter les idées retenues. "On pourra voter minimum pour trois projets et maximum pour dix projets", poursuit Chloë Vidal.

"Il y a des idées de grande qualité. Un effort a été fait. Tout le monde n'a pas la même habitude dans le dépôt de projets mais ça n'a pas empêché des personnes de proposer", se félicite-t-elle.

00:00 Bilan du budget participatif

01:15 Pas seulement toucher les super-citoyens

01:45 Conseils de quartier

04:10 Mairies d'arrondissement

05:36 1427 idées

07:42 Suite du processus

09:52 Bilan des idées

11:03 Rentrée chargée