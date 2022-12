Villeurbanne : découvrez les projets lauréats du budget participatif

Villeurbanne a dévoilé ce mercredi matin les lauréats, désignés par 3445 votants, soit 1000 de plus qu'en 2021.

Une enveloppe de 1,2 million d'euros est prévue pour les financer.

Quatre projets ont été choisis par l'Assemblée citoyenne et les conseils de quartier. Ils bénéficieront de 200 000 euros.

Les cousettes de l’école : Equipement d’un petit atelier couture pour permettre à des parents d’élèves de tous niveaux de se retrouver à l’école Lazare Goujon pour coudre et apprendre à coudre à partir des matières premières issues principalement de récupération (principaux coûts : achat de 4 à 5 machines à coudre et de petit matériel pour coudre et apprendre à coudre à l’école Lazare-Goujon - budget estimé : 2000€).

Création d’un tiers-lieu solidaire entre exilés et habitants de Villeurbanne : Porté par l’association Weavers qui forme et facilite l’intégration des personnes exilées, ce projet propose de monter un lieu autour de la couture, du réemploi, de l’écologie, de l’autonomie pour créer du lien entre les habitant.e.s et les personnes exilées (principaux coûts : travaux d’aménagement (bar, cuisine, normes d’accueil du public) pour environ 700 à 1000m2 - budget estimé : 100 000€).

Boire, se laver un accès à l’eau pour tous : Création de "points d’eau" dans l’espace public pour donner accès à une eau de qualité aux personnes en situation de précarité. Ces points pourraient offrir la possibilité de boire, mais aussi de se laver (douche) et éventuellement d’aller aux toilettes (principaux coûts : conversion de cabines toilettes en une ou deux douche(s) sur un bâtiment public de la Ville - budget estimé : 48 000€).

Villeurbanne, ville du basket : Installation de paniers de basket dans les parcs et les aires de jeux de nos quartiers pour inviter, les enfants, les adolescent.e.s, les jeunes, les personnes en situation de handicap (Handibasket) et les parents à se retrouver autour du sport et tisser du lien social intergénérationnel grâce au basket (principaux coûts : achat d’équipements pour 2 à 3 sites, installation dans l’espace public - budget estimé : 50 000€).

Enfin, voici les projets lauréats désignés par les Villeurbannais :

Pépinière de demain, plantons des arbres pour le futur ! : Les membres du jardin d’Yvonne, de l’association "Les Jardins en transition", proposent de réaliser une pépinière test sur des terrains inutilisés avec un programme de plantations d’essences adaptées aux différents épisodes de sécheresse, canicule…(principaux coûts : étude de sol, préparation du terrain, achat de matériel et de plants - budget estimé : 30 000€).

Un espace de jeux inclusifs au Tonkin : Créer une aire de jeu qui permet aux enfants de jouer ensemble, favorisant ainsi l’interaction entre tous les enfants qu’ils soient ou non porteurs de handicaps (principaux coûts : achat et installation de jeux inclusifs, aménagement du sol - budget : 130 000€).

La Forêt des Alytes : un réservoir écologique au sein de la ZAC des Maisons-Neuves : Création d’un îlot de fraicheur, source de biodiversité et d’apaisement pour la ville ainsi qu’un lieu convivial où se retrouveront les habitants (principaux coûts : étude de sol, préparation du terrain, plantation et achat d’outillage, de mobilier et de signalétique - budget estimé : 60 000€)

Construction d'un four communal au quartier des Brosses : Création d’un four communal par l’association Les 3D (Diversité Dialogue et Devenir). Les habitant.e.s seront au cœur de la conception : de la construction du four à son fonctionnement (principaux coûts : prestation de conception-réalisation participative du four - budget estimé : 20 000 €).

Une traboule verte pour Grandclément : Transformation de l’impasse Carotte en promenade végétalisée et préservée, comme une "traboule", vraie trame verte reliant les parcs Vaillant, de la Gare et Dormoy (principaux coûts : fourniture de matériel de jardinage – budget estimé : 10 000€).

Une fresque participative, symbole du renouveau à Saint-Jean : Création d’une fresque sur un support mobile (principaux coûts : construction d’un support, installation dans l’espace public, réalisation de la fresque participative - budget estimé : 80 000€).

Un repair café, pour se retrouver, réparer et partager ! : Création d’un repair café, lieu convivial pour apprendre à réparer soi-même ses appareils électroniques (petit électroménager, Hi-Fi, ordinateur, électroportatif, etc).

Un réparateur en électronique mettra ses connaissances à disposition, en formant des réparateurs bénévoles (principaux coûts : achat et aménagement d’un local - budget estimé : 200 000€).

Jeux pour les enfants, boîtes à livres, jardins partagés... aménager un lieu agréable et accueillant au cœur des Gratte-Ciel : Aménagement du Square Léon Meiss, au cœur du quartier Gratte-Ciel avec des espaces de jeux, de détente (boîte à livres), ajout de poubelles, jardins partagés et bacs à compost (principaux coûts : achat du matériel et mobilier (bancs, bacs, boîte à livres, etc), installation, dessins au sol – budget estimé : 50 000€).

Des frigos solidaires en libre-accès : Les "Frigos Solidaires" est une association qui permet de lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaires. Sur appel à volontaires (tiers-lieu, épiceries sociales et autres commerces alimentaires), leur implantation suppose le respect d’une charte : les structures se chargent du respect des normes sanitaires et de l’entretien des frigos où chacun peut ensuite venir déposer ou retirer des denrées achetées sur place ou ailleurs, ou encore des invendus (principaux coûts : achat de 6 frigos, raccordement, installation - budget estimé : 15 000€).

Papy Mamy Happy : une application pour dédier du temps aux aînés : Papy Mamy Happy est une association qui, pour lutter contre l’isolement et la solitude des ainés, met à disposition une application gratuite permettant aux aidant.e.s de trouver, en toute confiance et en toute sécurité, des bénévoles pour passer du temps auprès de personnes âgées (principaux coûts : conception et développement de l’application – budget estimé : 90 000€).

Des espaces-refuges pour accueillir et protéger les insectes, oiseaux et petite faune : Installation d’espaces protégés de bois tressé, de haies vives plantées autour d’arbres feuillus déjà existants, de nichoirs et d’ hôtels à petites bêtes en lien avec les services et les écoles de la Ville (principaux coûts : achat du matériel pour construction des nichoirs, hôtels à insectes, installation sur quelques sites – budget estimé : 8000€).

Des stations de réparation de vélos en libre-accès : Installation de stations de réparation de vélos en libre-accès (principaux coûts : achat du matériel pour environ 8 sites et installation dans l’espace public – budget estimé : 40 000€).

Création d’abris à vélos sécurisés : Installation de box à vélos sécurisées (principaux coûts : achat et installation de 3 box sécurisés – budget estimé : 50 000€).

Civitano : un café de quartier créateur de liens et lieu d'échanges de services : L’association Civitano (“citoyen” en esperanto) souhaite créer un lieu convivial de proximité pour créer des liens entre les habitants grâce à un système de troc de temps et d’échanges de compétences (principaux coûts : aménagement de l’espace «vie de quartier» du futur locale, environ 100m2 – budget estimé : 15 000€).

Les distributeurs d'histoires : Les enfants de l’école Jean-Zay souhaitent créer une boîte à livres devant leur école où les habitants du quartier pourront déposer les livres inutilisés repartis selon plusieurs catégories, éveil 3-5 ans, enfance 5-12 ans, jeunesse 12-25 ans, scolaire, adultes, divers (principaux coûts : achat et installation de la boîte à livres – budget estimé : 1000€).

Un nouvel espace de création artistique : Hangar Computer Club : Le Hangar Computer Club, ou HCC, est un nouveau tiers-lieu dédié à la création et à la recherche autour des arts numériques. Le HCC c’est un espace de 140m2 pour permettre aux artistes, aux créatifs, aux étudiant.es et aux habitant.e.s de créer et expérimenter avec du matériel professionnel et de découvrir les différents métiers du numérique (principaux coûts : travaux (isolation, électricité, aménagements) et achat de matériel (pc, son, vidéo,..) – budget estimé : 170 000€).

Des vélos-cargos à louer à petit prix : Possibilité de louer à la demande (2h, demi-journée, journée complète) des vélos-cargos pour faciliter et encourager les déplacements en vélo-cargos. Les vélos-cargos seront achetés par la Ville et la maintenance sera assurée par un atelier vélo associatif (principaux coûts : achat de 5 vélos-cargos – budget estimé : 20 000€).