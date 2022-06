Près de Lyon : un camp de Roms évacué ce mardi matin à Saint-Genis-Laval

À la levée du jour, les autorités ont entrepris l’évacuation d’un camp de Roms qui s’était installé illégalement dans une zone industrielle, chemin de la Mouche. Aucun incident grave n’est à déplorer par les militaires qui avaient prévenus de leur arrivée. Au total, 29 personnes dont 13 enfants ont été pris en charge. Les différents services devront ensuite nettoyer le terrain et le sécuriser. Le préfecture du Rhône déplorait "des risques sanitaires en raison des conditions extrêmes d’insalubrité (immondices, ordures, rats...) des lieux ainsi que les troubles à la tranquillité publique aux abords du site ont nécessité l’évacuation de ce squat"

Plusieurs incidents avaient en effet été relevés aux abords de ce squat ces derniers mois. L’année dernière, la municipalité de Saint-Genis-Laval avait porté plainte pour "vol d'énergie" et "vol d'eau courante".

Plus récemment, deux caravanes et une voiture avaient été réduites en cendre lors d’un incendie vraisemblablement d’origine criminelle lundi 20 juin. Un sinistre qui avait été déclenché peu après le vol d'une trottinette. La victime avait alors essayé de récupérer son bien dans le camp, avant d’être frappée. Trois agresseurs présumés avaient été interpellés et placés en garde à vue.