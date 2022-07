Reconquête de Lyon et de la Métropole : cap sur 2026 pour la relève des Républicains

Jérémie Bréaud (Bron), Pierre Oliver (Lyon 2e) et Sébastien Michel (Ecully) ont en commun convictions et volonté. Et quand ils affirment que la droite lyonnaise n’est pas morte, ils ne manquent pas d’arguments.

Interview croisée de trois mousquetaires qui entendent bien peser dans la reconquête de Lyon et de sa métropole (entretien paru dans LyonMag daté de juin, réalisé donc avant les législatives et la victoire des Républicains dans trois circonscriptions, dont une dans la Métropole ndlr)

LyonMag : La droite lyonnaise est-elle bonne pour la casse ?

Jérémie Bréaud : Sur le plan local, la droite existe bien. Notre électorat nous suit parce qu’il sait ce que l’on fait sur le terrain. Il faut bien distinguer le résultat national, où là on peut parler de déroute, du local. Je pense à ces maires réélus haut la main en 2020, je pense à Saint-Priest, à Rillieux, à Décines dans l’Est lyonnais. On a gagné Bron, Écully, Vernaison, Charly… Je dois en oublier d’autres. Quand la droite fait le job, ça paye. On est bien présent à la Métropole, on tient le Département, la Région, je ne suis pas inquiet sur l’état de la droite chez nous.

Pierre Oliver : C’est nous qui sommes l’opposition, aujourd’hui. Nous avons plus d’une trentaine de communes, des mairies

LR ou tenues par la droite républicaine au sens large. Les gens nous font confiance en local, ils savent que nous, on travaille, au quotidien.

Sébastien Michel : C’est sûr que le résultat du premier tour (de la présidentielle) va sans doute se faire sentir. Au moins pour les Législatives. Mais sur le terrain, nous sommes présents. Certes, au niveau de la fédération, après une raclée pareille, ce n’est pas facile. C’est plutôt la soupe à la grimace que les grandes effusions. Mais si on regarde la situation de près, nous tenons les rênes d’un certain nombre de collectivités. Et ça c’est du concret, les gens le savent. Mais, il y a encore des territoires sur la métropole où nous sommes très faibles. Regardez Villeurbanne… aujourd’hui, on n’a pas de candidat LR aux Législatives. On a un accord avec l’UDI, c’est très bien, mais est-ce que c’est logique que l’on soit à ce point déplumé ? C’est, à mon avis, le moment d’installer quelqu’un qui va y aller une fois, deux fois, trois fois… Qu’a fait Gérard Collomb ? Il n’a pas gagné du premier coup !

Donc, reprendre la Métropole et Lyon, c’est possible ? Vous faites partie des optimistes ?

J.B. : Ce sont deux choses différentes. On a perdu la Métropole en 2020 pour pas grand-chose, quelques centaines de voix

ici et là. Si on se met rapidement autour de la table, si on choisit rapidement notre leader, pas en septembre 2025, et si on sait proposer autre chose que la sécurité et faire un Central Park à Lyon, je pense qu’on a une chance de gagner. D’autant plus que les écolos devront assumer leurs six ans de mandat. Pour Lyon, c’est autre chose. J’ai connu la ville à une époque où nous avions sept arrondissements sur neuf, et quatre circonscriptions sur quatre. Jamais je n’aurais imaginé que l’on se retrouverait 20 ans plus tard avec seulement deux arrondissements et zéro circo. Pour Lyon, il nous faut repartir de zéro, mais pas 6 mois avant la prochaine échéance, c’est maintenant qu’il faut nous mettre au travail.

P. O. Notre reconquête passera par le terrain, c’est une évidence pour moi. La chance que nous avons, c’est un clivage

très fort avec les écolos, ils sont très à gauche. Et je souhaite bonne chance au candidat de la gauche et des écolos en

2026, pour assumer un bilan lyonnais et métropolitain désastreux. L’opposition, c’est un sale job, mais quand on le fait bien, on peut avoir de vraies victoires. C’est pour cela que je suis optimiste pour 2026. On doit occuper le terrain et aller expliquer à ceux qui sont totalement abandonnés par la politique des écolos, que nous, on est là pour améliorer leur quotidien, pas pour le complexifier. La dernière fois que la droite a gagné à Lyon, en 95 avec Raymond Barre, j’avais 2 ans et demi. J’appartiens à cette génération qui n’a jamais vu la droite gagner à Lyon. Et j’ai envie que cela change.

S. M. : Quel avenir ? Qu’est-ce que c’est aujourd’hui qu’une métropole de droite en 2030, 2040 ? Qu’une grande ville de droite ? Pour l’instant, on ne sait pas porter un tel projet. Les écolos à Lyon, oui, ils ont un projet. C’est ce que nous devons faire, nous, les maires de ma famille politique, à notre échelle, montrer ce que peut devenir une ville de droite à long terme. C’est un travail de longue haleine, mais indispensable.

L’état de la droite au niveau national pèsera forcément. Cela vous inquiète ?

J. B. : Premièrement, on a un vrai problème, c’est qu’il nous manque un chef. Deuxièmement, il nous manque une ligne de conduite. Il y a plein de thématiques sur lesquelles nous n’avons pas osé nous aventurer : les nouvelles technologies, l’environnement… Malheureusement, il y a un risque que nous fassions comme les socialistes en 2017, et que l’on se dise que ce n’est qu’un accident de l’histoire, que ce n’est pas grave parce que l’on tient des villes, des départements, des régions, et que nous ne nous remettions absolument pas en question. Cinq ans après, les socialistes sont obligés de faire la manche auprès de Mélenchon.

P. O. : Affirmer que c ’est la fin des Républicains, je pense que c’est faux. Mais, nous sommes fragilisés. Au niveau national, je pense que nous n’avons jamais atteint un tel niveau de médiocrité. Nos électeurs ne nous font plus confiance. Nous les avons perdus, mais cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas les regagner. Que ce soit au national ou ici à Lyon, rien ne se fera sans un projet de fond, sans une vision claire. La balle est dans notre camp. Soit on y arrive, soit effectivement, on va mourir. Nous sommes au pied du mur aujourd’hui, et la reconstruction du parti ne va pas être simple.

S. M. : Par la force des choses, en enchaînant les défaites, nous ne sommes plus un parti de gouvernement et nous ne

sommes plus crédibles. Après le premier tour, ce sont des excuses que l’on aurait dû présenter, plutôt que de donner des consignes de vote. Il faut arrêter de vouloir être cette droite chimiquement pure…