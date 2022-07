Lyon : un vaste réseau de prostitution démantelé, près de 10 millions d’euros saisis !

L’enquête, réalisée notamment par le groupe interministériel de recherches d’Orléans, avait débuté il y environ 5 mois et devait percer les mystères d’annonces déposées en ligne et qui proposaient des relations sexuelles tarifées.

Selon les informations d’Europe 1, les propositions cachaient un vaste réseau de proxénétisme installé à Lyon, Orléans, Rouen, Rennes ou encore Dieppe. Les adresses fixées pour les rendez-vous avec des prostitués principalement roumaines et moldaves étaient dans les mêmes hôtels, ce qui a mis la puce à l’oreille des enquêteurs. Les forces de l’ordre ont ainsi identifié deux hommes âgés d’une trentaine d’années à la tête de l’organisation. Le duo est propriétaire d’une dizaine d’hôtels et de restaurants. Les réceptionnistes récupéraient l’argent.

D’importantes sommes ont ainsi été récupérées par les forces de l’ordre lors des perquisitions qui se sont déroulées il y a une semaine : 373 000 euros en espèces et 2,4 millions d’euros sur des comptes bancaires. Cinq hôtels, un restaurant et une maison seront aussi saisis, pour une valeur de près de 7 millions d’euros supplémentaires !

Au total, 14 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Cinq sont depuis écrouées et trois placées sous contrôle judiciaire. Toujours selon nos confrères, elles sont poursuivies pour proxénétisme aggravé, travail dissimulé, blanchiment aggravé, en bande organisée et abus de biens sociaux.