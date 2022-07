Alcool, pétards, carburant : quelles mesures préventives prises par la préfecture du Rhône pour le 14 juillet ?

C’est la raison pour laquelle un arrêté préfectoral a été pris dans le Rhône et la Métropole de Lyon avec au bout plusieurs mesures préventives.

A compter de ce mercredi 20h et jusqu’à vendredi 5h, la consommation d’alcool en réunion sera interdite sur la voie publique et les espaces publics. La vente d’alcool à emporter sera également interdite à compter de 17h.

La vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusée et pétards de catégorie F2, F3 et T1 seront par ailleurs interdits sur la voie publique tout comme la détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable sauf démarche à usage privé dûment justifiée.

Le préfet appelle "à la plus grande prudence sur les routes et au strict respect de la limitation légale de l’alcoolémie au volant".