Lyon : "La Guillotière en colère" jette l'éponge après trois ans de combats

Les membres de La Guillotière en Colère, qui réclamaient depuis trois ans des avancées et améliorations pour le quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements de Lyon, ont décidé de mettre fin à leur association qui avait en réalité le nom moins clivant de "Riverains de la Guillotière".

"Nous avons combattu sans relâche les mensonges et surtout le déni des autorités d’hier ou d’aujourd’hui, face à la situation gravissime d’un quartier qui ne faisait qu’empirer de semaine en semaine", indiquent-ils.

Effectivement, que ce soit sur Twitter, aux réunions, auprès des habitants, des journalistes ou des élus, la Guillotière en Colère ne rechignait pas à donner de son temps au quotidien malgré l'absence de résultats probants. Jusqu'à susciter des vocations dans d'autres quartiers.

Si Nathalie Balmat et les autres membres du bureau dissous saluent le dialogue avec la préfecture qui avait abouti à la création il y a quelques mois d’une brigade spécialisée sur le quartier (BST), ils s’en prennent à leurs cibles préférées sur les réseaux sociaux : les écologistes.

"Ceux -ci ont préféré, par un vaste système d’enfumage d’ateliers participatifs, donner le semblant aux citoyens que la mairie s’occupe d’eux, qu’elle écoute les problématiques et apporte des solutions. Après deux ans aux manettes, chacun ici peut se rendre compte qu’il n’en est absolument rien ! Là où les millions et les projets sont révélés chaque semaine concernant la Presqu’île et la Part-Dieu, pour la Guillotière il n’y a absolument rien. Aucun calendrier, aucun projet mis à part une pauvre "maison de projet" qui aura mis pratiquement un an à arriver et où il sera possible de concerter encore et encore et encore", attaquant-ils, désabusés.

La Guillotière en Colère jette l’éponge donc et demande aux Lyonnais et aux riverains de "continuer à écrire à la Ville de Lyon, à la mairie du 3e et à celle du 7e. Faites-vous entendre ! Pour notre part, en tout cas, on aura fait le maximum, pour vous".

L'annonce de ce retrait a fait réagir le maire LR du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver : "Merci pour votre combat au service des habitants de la Guillotiere. Vous avez montré la voie du courage. L’opposition municipale continuera de défendre les habitants du quartier car ce qu’il s’y passe est un scandale, et les responsables qui préfèrent baisser les yeux une honte".