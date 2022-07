Artiste favorisé pour la Fête des Lumières 2018 ? La justice à Lyon devra trancher

Le parquet de Lyon a toutefois estimé que les conditions de l'attribution de l'illumination de la colline de Fourvière en 2018 méritent qu'il aille s'expliquer devant un tribunal.

Selon Tribune de Lyon, le procureur renvoie l'affaire de complicité et recel de favoritisme présumés devant le tribunal judiciaire de la capitale des Gaules.

Damien Fontaine et son producteur Sébastien Salvagnac auraient eu accès en amont de la sélection à des informations venues de la mairie pour pouvoir modifier leur projet et ainsi remporter facilement l’appel d’offres, et donc le lot de Fourvière pour la Fête des Lumières.

C'est un artiste recalé et conscient que quelque chose clochait qui avait porté plainte. Milosz Luczynski, favori finalement recalé, estimait que son oeuvre "Reflets" avait été plagiée par Damien Fontaine qui avait initialement prévu de proposer un Zeppelin sur la colline du 5e arrondissement.

Nos confrères évoquent des échanges probants entre le duo et Jean-François Zurawik, qui était le directeur des évènements de la Ville de Lyon. Ce dernier s'était pendu peu de temps avant son placement en garde à vue, sans que l'on sache si son geste désespéré était lié aux investigations.

Les soupçons de corruption ont été écartés car aucune transaction n'a été observée entre les parties.

A en croire les conclusions du parquet, Jean-François Zurawik aurait probablement été jugé aux côtés de Damien Fontaine et Sébastien Salvagnac. Son suicide laisse la Ville de Lyon en dehors de la procédure, les élus en poste à l'époque et membres du jury de sélection des illuminations ont été auditionnés mais aucune charge n'a été retenue contre eux.