Laurent Wauquiez ne briguera pas la présidence des Républicains

Ce dimanche soir, Laurent Wauquiez s’est fendu d’un long message sur Facebook pour expliquer qu’il ne serait pas candidat à la présidence des Républicains. Le président d’Auvergne-Rhône-Alpes, réélu en 2021, avait pourtant laissé entendre depuis presque un an que son heure viendrait après la présidentielle de ce printemps. Et plusieurs figures du parti appelaient de leurs voeux à la candidature de l’ex-maire du Puy-en-Velay.

"Ce choix, je le fais parce que je crois qu’il faut consacrer toute son énergie à cette refondation à laquelle aspire notre pays. Une telle exigence ne supporte aucune dispersion. Il faut s’y donner totalement ; il faut prendre de la distance avec le combat politicien, parce qu’on n’y trouve plus aujourd'hui aucune réponse, parce que le jeu des petites phrases et des polémiques stériles ne permet plus d’entendre la voix des Français. C’est cette médiocrité qui a mené le pays dans l’état où il est aujourd’hui. Tout ceci nous tire vers le bas. La solution viendra d’une rupture avec ce qu’est devenue la politique", écrit Laurent Wauquiez pour justifier son choix de rester à nouveau en retrait et de s’occuper de la Région depuis Lyon.

Tire-t-il un trait pour autant sur 2027 ? Evidemment que non. "On doit réconcilier les Français : prendre en compte les légitimes aspirations populaires, mais au profit d’une nouvelle ambition collective. Le sujet n’est ni Emmanuel Macron ni Marine le Pen, le sujet c’est l’après. Pour le construire, il faudra unir et non opposer", poursuit l’élu, parfois cryptique dans sa vision de la droite.

"Pour trouver les réponses, il faut une remise en question bien plus fondatrice ; sinon, les mêmes solutions conduiront aux mêmes échecs. Il faut plus de liberté pour se plonger dans le pays profond, pour comprendre puis agir. L’alternative que nous devons construire doit dépasser les questions d’appareils, travailler avec des personnalités aux parcours différents, frotter sa cervelle avec tous ceux qui voudront aller chercher ce sursaut, d’où qu’ils viennent. Il faut aller chercher des idées neuves, avoir le temps de se préparer. Il faut être créatif, tout revoir, 'et dans la tempête et le bruit, la clarté reparaît grandie', trouver ce souffle impétueux qu’aimait Victor Hugo. J’ai la conviction que c’est le seul chemin qui permettra d’être au rendez-vous du grand choix démocratique de 2027", conclut Laurent Wauquiez.

Qui osera alors reconstruire LR après le désastre de la présidentielle et le score famélique de Valérie Pécresse ?