Policiers lynchés à Lyon : un nouveau suspect interpellé

Après l'arrestation d'un premier individu finalement laissé libre ce week-end, un second suspect a été interpellé dans le cadre de l'enquête sur le lynchage des policiers à la Guillotière mercredi dernier.

Selon le Progrès, ce SDF de nationalité algérienne et âgé d'une vingtaine d'années a été identifié sur la vidéo de l'agression puis retrouvé dans le quartier et placé en garde à vue ce dimanche soir. Il serait en situation irrégulière en France selon BFM-TV.

Il aurait participé aux violences sur les fonctionnaires en civil qui intervenaient place Gabriel-Péri pour tenter d'interpeller un voleur de chaîne. Son degré d'implication, s'il est avéré, reste à déterminer.

Mais dans ce dossier sensible, la justice ne veut plus crier victoire trop rapidement. La faute à Gérald Darmanin qui, dimanche matin, annonçait l'arrestation et l'expulsion à venir de l'un des protagonistes de l'agression, qui s'était finalement révélé être innocent. Depuis, l'opposition a largement commenté cette sortie loupée du ministre de l'Intérieur.