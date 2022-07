Policiers lynchés et inauguration d’un CRA : Gérald Darmanin à Lyon ce samedi

Invité sur BFM TV, Gérald Darmanin a sonné une charge contre les étrangers en situation irrégulière dans le pays. Quand on est étranger et qu'on arrive sur le sol national, on respecte les lois de la République ou alors on s'en va", a déclaré le premier flic de France, avant d’annoncer quelques mesures.

Après avoir reconnu un déficit de places dans les centres de rétention administratifs (CRA), Gérald Darmanin sera ce samedi à Lyon pour inaugurer le centre flambant neuf de Colombier-Saugnieu. Ce CRA avait ouvert ses portes en février dernier à proximité de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, déjà en activité. Ce n’est donc par un nouveau bâtiment qui sera prochainement construit dans l’agglomération lyonnaise, contrairement à ce que certains médias avaient indiqué.

Plus tôt dans la semaine, sur RTL, Gérald Darmanin avait aussi dévoilé son intention de présenter, en septembre, un projet de loi "pour lever les réserves" législatives qui empêchent parfois des expulsions du territoire. Une double peine "assumée" par le ministre de l’Intérieur pour ces étrangers délinquants qui seront renvoyés dans leurs pays après avoir purgé leurs peines en France.

Toutes ces problématiques sont évoquées par les autorités après le lynchage de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon, il y a une semaine. En effet, des interpellations de délinquants étrangers ont été menées à la suite des faits. Un SDF de nationalité algérienne, âgé d'une vingtaine d'années, a notamment été mis en examen du chef de violences aggravées sur fonctionnaires de police et placé en détention provisoire. Gérald Darmanin devrait évoquer l’affaire lors de son déplacement dans la capitale des Gaules.

Dans ce dossier, un autre individu, mis hors de cause dans l’affaire du passage à tabac des policiers, avait aussi été interpellé dans le cadre des investigations menées dès le déchainement de violences place Gabriel-Péri. Sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, et bien connu des services de police pour de multiples faits, il devrait être également expulsé vers l’Algérie.

Enfin, d’autres arrestations ont été menées ces derniers jours dans le quartier de la Guillotière actuellement investi par des nombreux effectifs de police. Là-encore, des étrangers en situation irrégulière ont été interpellés et pourraient être placés en CRA avant de potentielles expulsions.

J.D.