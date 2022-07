Tweet ambigu de Darmanin après l’agression de policiers à Lyon : "Je l’ai connu plus regardant sur la présomption d’innocence", tacle un député du Rhône 

Ce dimanche, Gérald Darmanin a annoncé sur les réseaux sociaux que "l’un des délinquants (complice du lynchage des policiers place Gabriel-Peri à Lyon, ndlr) est étranger et a été interpellé". De plus, "sur son instruction, il a été placé en rétention et sera expulsé", a ajouté l’homme d’Etat.

Oui mais… Plus tard dans la journée, le parquet de Lyon a confirmé que l’individu arrêté avait été mis hors de cause par les enquêteurs. Gêné, Gérald Darmanin, avait appuyé dans un autre tweet que le suspect était tout de même déjà connu de la justice et qu’il "n’a rien à faire dans notre pays qui est généreux si on le respecte".

Le mal était fait et les réactions se sont faites nombreuses, à l’image de celle du député écologiste de la 2e circonscription du Rhône interrogé sur BFMTV. "J’ai connu un Gérald Darmanin plus regardant sur la présomption d’innocence sur d’autres affaires", a taclé Hubert Julien-Laferrière en faisant sans doute référence aux accusations de viol que réfutait le ministre avant d’être blanchi par la justice.

"Il faut d’abord donner à la police et à la justice les moyens de travailler", a ajouté le parlementaire. Et de rappeler que le maire EELV de Lyon Grégory Doucet demande des renforts policiers "depuis deux ans".