Policiers lynchés à la Guillotière : un nouveau suspect interpellé ce samedi à Lyon

Selon nos informations, une nouvelle interpellation a été menée ce samedi dans Lyon. L’homme arrêté, qui serait un SDF originaire du Maghreb et en situation irrégulière en France, a été placé en garde à vue, on ne connaît pas encore son degré d’implication présumé dans l’agression des fonctionnaires qui tentaient de stopper un voleur place Gabriel-Péri.

Ce n’est pas le seul interpellé dans cette affaire.

Une première personne, connue pour faire l’objet d’une OQTF, avait finalement été blanchie malgré une sortie polémique de Gérald Darmanin. La deuxième arrestation avait été plus probante, puisque le mis en cause a été inculpé et écroué en début de semaine.