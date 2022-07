Policiers attaqués à Lyon : Gérard Collomb demande aux écologistes de dénoncer les faits plus clairement

Il y a bien sûr eu le lynchage de trois policiers place Gabriel-Péri mercredi dernier. Mais plus récemment aussi deux agents blessés dans la nuit de samedi à dimanche, attaqués à coups de tesson de bouteille par un individu place des Terreaux.

Pour Gérard Collomb, la loi des séries mérite d'être stoppée et surtout de faire l'objet d'une prise de parole des élus écologistes : "Désormais il ne se passe plus un jour sans que des policiers voulant interpeller des délinquants ne soient pris à partie dans l’agglomération lyonnaise. Cela mériterait un rappel à l’ordre républicain de la part du Maire de Lyon et du président de la Métropole !", a tweeté l'ancien ministre de l'Intérieur.

Si Bruno Bernard est effectivement resté discret sur le sujet, Grégory Doucet avait lui apporté son soutien aux fonctionnaires attaqués à la Guillotière, indiquant que la mairie "se mobilise pour faire avancer l'enquête. Nous continuerons d'agir pour assurer la tranquilité publique dans notre ville".

Un homme, suspecté d'avoir pris part au lynchage de mercredi, a été interpellé et placé en garde à vue dimanche soir.