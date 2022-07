Policiers lynchés à Lyon : "L'islamo-gauchisme est une maladie mentale" selon les ex-élus RN de la Région

Le groupe LIS de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, composé d'anciens membres du Rassemblement national et qui ont soutenu pour la plupart Eric Zemmour à l'élection présidentielle, a décidé de s'attaquer aux élus écologistes lyonnais.

Dans un communiqué de presse, ils estiment en premier lieu que "ce fait terrible illustre une nouvelle fois l'état d'abandon dans lequel sont laissés de plus en plus de territoires de la République. Immigration et communauratisme se liguent pour imposer leurs propres lois. Le véritable séparatisme est ici".

Puis Stéphane Blanchon, Isabelle Surply, Christophe Boudot et Vincent Lecaillon embrayent sur les "élus écologistes de la Ville de Lyon" qui "vont continuer à nous expliquer que les véritables délinquants sont les automobilistes et que la solution à tous nos maux consiste à empêcher les gens de se déplacer ! On aimerait voir Grégory Doucet et ses amis plus fermes sur d'autres sujets... L'islamo-gauchisme est une maladie mentale".

Le maire EELV de Lyon avait réagi jeudi en apportant son soutien aux agents blessés : "Rien ne peut justifier les violences exercées à l'encontre des policiers nationaux dans le quartier de la Guillotière".