Darmanin sur le suspect arrêté à la Guillotière à Lyon : "ça fait quasiment un an qu'on cherche à l'expulser"

En marge de cette rencontre avec les journalistes pour évoquer une éventuelle réforme de la Justice, le ministre de l'Intérieur a pu, une nouvelle fois, revenir sur son tweet polémique. Ce dimanche, l'homme d'Etat a annoncé que "suite à l'inacceptable attaque contre les policiers de Lyon, des opérations de police ont eu lieu".

Ainsi, "un des délinquants est étranger, il a été interpellé" et, "sur l'instruction" du ministre, "sera expulsé". Quelques heures plus tard, le parquet de Lyon a confirmé à la presse que l'individu arrêté avait été mis hors de cause. En réaction, Gérald Darmanin a déclaré : "En lien avec les événements ou non, connu pour de nombreuses mises en cause (...) cet individu n'a rien à faire dans notre pays".

Une déclaration que Gérald Darmanin a appuyée, en compagnie du Garde des Sceaux, ce lundi. "C'était un multirécidiviste et un étranger en situation irrégulière (...) qu'il y ait un lien ou non avec l'enquête en cours (sur le lynchage des policiers, ndlr), ne change rien : cette personne n'est pas présente légalement sur le territoire national", a-t-il répété en ajoutant que "cela fait quasiment un an qu'on cherche à l'expulser".

Il a ensuite adressé une pique à l'opposition. "Je m'étonne que l'extrême gauche (...) préfère se tenir du côté de ce délinquant étranger plutôt que de la police d'une manière générale", a-t-il dit en citant le maire EELV de Grenoble, Éric Piolle, qui avait demandé à Elisabeth Borne de "recadrer son ministre de l'Intérieur qui a encore une fois franchi la ligne rouge" en niant "que la justice de notre pays est indépendante de l'exécutif".

La première ministre @Elisabeth_Borne devrait recadrer son ministre de l'intérieur ! Darmanin a encore une fois franchi une ligne rouge. Sa nomination était un choc pour les féministes, et depuis le Président lui accorde de plus en plus d'importance malgré ses provocations. pic.twitter.com/HdhGUmSfH3 — Éric Piolle (@EricPiolle) July 24, 2022

En attendant, les enquêtes se poursuivent sur cette attaque envers des policiers de la BAC place Gabriel-Péri le 20 juillet dernier. Une information judiciaire a été confiée à un juge d'instruction et deux enquêtes simultanées ont été ouvertes.