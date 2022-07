Dans la région : sept départs de feu en Ardèche, un suspect interpellé

🔥🌳 #FeuxdeForêt en Ardèche : face aux flammes qui poursuivent leur progression, de nombreux moyens sont mobilisés

👨‍🚒 250 sapeurs-pompiers du @SDISPompiers07 et plus de 180 sapeurs-pompiers zonaux et extra-zonaux en renfort

🚒 80 sapeurs-sauveteurs

🛩 5 #Canadair et 2 #Dash pic.twitter.com/5eKsBPPvVC