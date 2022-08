Salman Rushdie attaqué : "une horreur absolue" pour le maire de Lyon Grégory Doucet

Le Britannique, visé par une fatwa en 1989 pour son ouvrage des "Versets sataniques", a été placé sous respirateur artificiel après avoir été hospitalisé et opéré. Selon le premier bilan, Salman Rushdie va probablement perdre un oeil et la motricité totale d’un bras.

Son agresseur âgé de 24 ans, identifié par les autorités américaines, a été interpellé.

De l’autre côté de l’Atlantique, les réactions sont nombreuses. Emmanuel Macron a écrit sur ses réseaux sociaux : "Depuis 33 ans, Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l’obscurantisme. La haine et la barbarie viennent de le frapper, lâchement. Son combat est le nôtre, universel. Nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, à ses côtés".

A Lyon, les écologistes ont aussi apporté leur soutien à Salman Rushdie tout en condamnant son agression.

Le maire Grégory Doucet a dénoncé "une horreur absolue. La liberté de conscience est l'un de nos droits fondamentaux. Lutter contre l'obscurantisme, l'un de nos devoirs".

Pour le sénateur EELV du Rhône Thomas Dossus, l’agression de l’écrivain britannique est "terrible. On espère un prompt rétablissement. La menace permanente qui pèse sur lui depuis toutes ces années est absolument insupportable".

Quant au député Génération écologie Hubert Julien-Laferrière, il a souhaité citer l’intéressé : "Limiter la liberté d'expression équivaut à une attaque contre la nature humaine" aime à dire Salman Rushdie qui depuis 1988 sait de quoi il parle. La liberté d’expression il l’incarne depuis si longtemps. Solidarité avec lui face au fanatisme !"

Des réactions qui ont recueilli de nombreuses critiques de la part de personnes réclamant que soit utilisé le terme d’islamisme, plutôt qu’obscurantisme.

L’enquête sur l’agression étant encore jeune, les motivations de l’individu interpellé, Hadi Matar, sont encore inconnues.