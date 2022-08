Dans la région : la grippe aviaire frappe un élevage, plus de 10 000 canards abattus

Alors qu’un foyer de grippe aviaire a été détecté vendredi à Saint-Nizier-le-Désert, la décision a été prise d’abattre tous les canards de l’élevage concerné dans la Dombes. Ce sont ainsi 10 600 volatiles qui ont été tués par précaution ce week-end, après la mise en évidence du foyer d’influenza aviaire dû à une souche du virus H5N1.

Outre le dépeuplement de l’élevage et sa désinfection, deux rayons de 3 et 10 kilomètres ont été établis autour du foyer de la grippe aviaire de Saint-Nizier-le-Désert : le premier est de protection, le second de surveillance. "Afin de maîtriser le risque de diffusion du virus, les mouvements de volaille sont interdits dans ces zones où des mesures sanitaires strictes doivent être observées", a précisé la préfecture aindinoise.

Une enquête épidémiologique a été ouverte pour connaître l’origine de la contamination.

Quant à l’éleveur qui a perdu plus de 10 000 canards d’un coup, il sera indemnisé. Le ministère de l’Agriculture entend débloquer près de 460 millions d’euros pour aider les professionnels victimes de l’influenza aviaire.

Les services de l'État "appellent l'ensemble des filières professionnelles, les chasseurs et les particuliers détenteurs de basses-cours à respecter strictement les mesures de protection contre l'influenza aviaire et à déclarer sans délai toute suspicion dont les mortalités anormales en élevage".