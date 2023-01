Lyon : des mouettes touchées par la grippe aviaire retrouvées mortes

Ce mercredi, deux mouettes rieuses ont été retrouvées mortes, à Lyon ainsi qu’à Saint-Genis-Laval. La préfecture vient d’établir une zone de contrôle temporaire (ZCT) de 20 km autour des lieux de découverte des oiseaux infectés.

À l’intérieur de ces zones, des mesures sont déployées pour protéger les élevages de volailles d’une potentielle contamination. Les services de l’Etat demandent aux habitants de ne pas s’approcher des oiseaux sauvages.

Ne pas s’approcher des oiseaux sauvages

Pour éviter la diffusion du virus à d’autres oiseaux, l’ensemble du public doit éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés.

"La zone de contrôle pourra être levée après un délai de 21 jours, si aucun signe évocateur d’influenza aviaire n’est décelé dans les exploitations et si aucun nouveau cas n’est survenu dans la faune sauvage libre", précise la préfecture.

De plus, la préfecture rappelle que la consommation de viande, de foie gras et d'œufs, et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille, ne présente aucun risque pour l’Homme.