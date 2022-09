Nouveaux logo et identité visuelle pour la Métropole de Lyon

En cette rentrée, elle a dévoilé son nouveau logo "pour être plus visible et plus lisible auprès de ses habitants".

Depuis la transition entre Grand Lyon et Métropole, la plupart des panneaux et visuels avaient été légèrement retouchés pour accoler la mention "Métropole" à l’historique "Grand Lyon" rouge et noir.

Les écologistes ont choisi de se focaliser sur le rouge et le blanc, tout en gardant la mention "Grand" dans le nom de la collectivité, mais plus effacée qu’avant.

Comme tout changement de logo avant elle - la Région Auvergne-Rhône-Alpes en avait également fait les frais -, la Métropole a été interrogée sur le coût de cette création. Et pour cause, des sommes folles ont été régulièrement dépensées par les collectivités pour des résultats pas souvent flatteurs.

"Ce logo et ses déclinaisons graphiques ont été réfléchis et conçus en interne, dans le service communication, durant l’année", a révélé la Métropole, qui a suivi les traces de la Région qui avait également fait appel à ses ressources internes (même si les socialistes ont ensuite accusé Laurent Wauquiez d'avoir menti).

C’est toutefois occulter les coûts qui seront engendrés par les changements à effectuer sur tous les supports, des collèges aux bâtiments et véhicules gérés par la Métropole de Lyon.

Une déclinaison du logo, avec simplement les lettres MGL, a également été réalisée et est utilisée pour les photos de profil sur les réseaux sociaux.