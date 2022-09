US Open : Caroline Garcia imbattable face à Alison Riske (6-4, 6-1)

Ce dimanche soir, la tenniswoman lyonnaise s’est encore une fois facilement qualifiée pour le tour suivant de l’US Open.

En huitième de finale du tournoi américain, elle rencontrait Alison Riske (29e joueuse mondiale).

Lors du premier set, les deux joueuses se rendaient coup pour coup mais Caroline Garcia l’emportait 6-4.

Véritable machine depuis quelques mois, la Française déroulait ensuite dans le second set. Son adversaire n’en menait pas large et s’inclinait lourdement et logiquement.

Score final : 6-4, 6-1 après quatre balles de match manquées.

En quart de finale, son premier à Flushing Meadows, Caroline Garcia affrontera une autre Américaine, Coco Gauff. Mais pas question de se reposer pour ce choc à venir. Egalement engagée en double avec sa partenaire Kristina Mladenovic, elle disputera le 8e de finale ce lundi contre la paire Kichenok-Ostapenko.