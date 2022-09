Pose du 1e siège de l'Arena : l'OL et l'ASVEL veulent "faire la plus belle salle d'Europe"

Devant de nombreux élus et représentants du monde du sport, notamment TJ Parker, l'entraineur de l'ASVEL et le tennisman Jo-Wilfried Tsonga, les deux hommes à l'origine du projet n'ont pas caché leur fierté de présenter ce qui deviendra à leurs yeux "la plus belle salle d'Europe, voire du monde".

"Ce sera la salle la plus moderne d'Europe, avec les dernières technologies pour essayer de donner du plaisir aux spectateurs mais aussi avec une approche en termes d'environnement et en termes d'économie d'énergie qui va faire bcp d'émules", a précisé Jean-Michel Aulas. "Ce projet va amener l'ASVEL dans un écrin. Il y aura des matchs de basket mais on pourra aussi accueillir de grands tournois de tennis, les plus grands concerts européens et mondiaux, des événements de e-sport et pleins d'autres animations dans un environnement qui sera complètement respecté", a poursuivi le président de l'OL.

Car l'Arena se voudra être une référence en matière d'urbanisme, d'écologie et d'insertion sociale, après un long travail mené conjointement avec la Métropole de Lyon, présidée par l'élu EELV Bruno Bernard. Sur le plan environnemental, le bâtiment sera notamment équipé de 5500 m² de panneaux photovoltaïques pour produire le maximum de ressources tout en réduisant les dépenses. Une attention particulière a également été apportée pour préserver la biodiversité et toute l'ancienne friche a été entièrement dépolluée.

Cette nouvelle salle promet aussi d'être fonctionnelle, avec une salle annexe de 2000 m², des backstages, un parking VIP et PMR équipés de bornes électriques, des loges et des salons. D'une capacité pouvant aller jusqu'à 16 000 personnes, l'arena proposera une tribune de 22 mètres de hauteur avec une vue plongeante, pour "une expérience spectateurs incroyable", a assuré Tony Parker.

"On voulait construire une des plus belles salles du monde et on y arrive. J'espère que ça pourra nous faire entrer dans une nouvelle dimension, pour retrouver le toit de l'Europe. Ça va nous donner les moyens de grandir et d'attirer les meilleurs joueurs et de les garder", ambitionne le président de l'ASVEL, heureux de pouvoir proposer, d'ici à l'automne 2023, "une vraie salle NBA".

Le basket sera donc le sport de référence de cette arena, qui pourra aussi basculer en mode concert. Dès 2024, la LDLC Arena sera dès 2024 "sur la carte du monde des tournées Live Nation" avec la promesse de voir sur scène des artistes et groupes internationaux.

De quoi vivre dans les années qui viennent de belles émotions aussi bien sportives que culturelles.

