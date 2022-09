LOU Rugby : match de confirmation face au Stade Rochelais ce samedi

Après une victoire 31-27 face à Brive à l’extérieur, les Rouge et Noir veulent poursuivre sur leur lancée. Lors de la dernière rencontre face à La Rochelle en juin, les Lyonnais s’étaient inclinés 26-29 au Matmut stadium de Gerland. Sur les quatre dernières confrontations, le LOU n’a gagné qu’une seule fois, en décembre 2020. Les Maritimes ont par ailleurs bien commencé leur saison également en battant le champion de France en titre Montpellier Hérault Rugby sur le score de 26-22.



Même si les hommes de Xavier Garbajosa ont bien entamé leur saison, Kendrick Lynn, entraîneur des lignes arrière considère qu’il faut "monter le curseur". "Si on fait le même match que face à Brive, je ne pense pas qu’on puisse gagner" déclare-t-il en conférence de presse. Pour lui, il est nécessaire "de marquer dès qu’on a une opportunité. On ne peut pas laisser passer des essais."

Cet avis est partagé par l’ouvreur français Jean-Marc Doussain : "sans faire offense à Brive, c’est un gros morceau qui arrive et il faut élever le niveau pour espérer battre La Rochelle".



Retour des Halles du LOU



Pour leur rentrée, les Rouge et Noir préparent également plusieurs animations. Un baby-foot, de la pétanque ou des structures gonflables seront sur place. Une séance de dédicace aura lieu à 14h et les Halles du LOU proposeront 16 stands dont du bao asiatique, du poulet portugais, des burgers ou encore des desserts. Enfin, jusqu’à 21h, un DJ sera présent pour fêter la reprise à domicile.



Pour terminer, la "monnaie" du LOU, les Tokens ne sont désormais plus utilisables et sont remplacés par la carte Cashless. Les Tokens non-utilisés peuvent être transférés sur ces nouvelles cartes jusqu’au 30 septembre. Des guichets pour recharger sa carte sont présents au stade ainsi qu’à l’intérieur de la Brasserie. Les paiements par carte bancaire restent évidemment toujours possibles.