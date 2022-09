Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (17 et 18 septembre)

Les Journées européennes du Patrimoine !

Les lieux habituellement fermés ouverts au public le temps d’un week-end. Tel est le principe des Journées européennes du Patrimoine ce week-end. A l’occasion de cette 39e édition, le thème « Cultures plurielles, métropole singulière » sera mis à l’honneur par la Métropole de Lyon avec au bout la possibilité de participer à de nombreux ateliers et de nombreuses animations dans plus de 300 sites du territoire. Le programme complet est à retrouver ici



Participez au World Clean Up Day de Lyon !

La Journée mondiale du nettoyage de notre planète se déroule ce samedi. Lyon ne fera pas exception à la règle. Les habitants sont invités à se mobiliser et ramasser les déchets près de chez eux avec déjà plusieurs rendez-vous programmés. Toutes les opérations prévues sont à retrouver ici

Fête des Bannières du Monde !

L’évènement est de retour après deux ans d’absence ! La Fête des Bannières du Monde s’installe de nouveau ce samedi sur la place Bellecour avec la présence d’une trentaine d’associations étrangères qui présenteront leurs activités de 11h à 20h. Le temps fort de l’évènement aura lieu à 15h avec un grand défilé de 1200 personnes parées de soies, velours, de satins ou de cotons multicolores au départ de la place de la Bourse direction la rue de la République. Toutes les informations sont à retrouver ici



Grande Braderie de la Croix-Rousse !

Il sera possible de faire de bonnes affaires ce week-end à l’occasion de la Braderie de la Croix-Rousse ! Au programme de samedi et de dimanche : un grand déballage de bonnes affaires des commerçants du quartier, le Marché des créateurs couvert, un Carré Gourmand pour se restaurer entre deux achats et bien sûr des animations. Rendez-vous de 10h à 19h. Plus d'informations ici



De Brad' et De Broc' !

Les chineurs peuvent se réjouir ! La brocante / vide-grenier de Brad’ et de Broc’ aura lieu ce samedi sur les avenues Jean Jaurès dans le 7e et Maréchal de Saxe dans le 3e. A saisir : bibelots, vêtements d’occasion, jouets d’enfants et d’autres surprises. Rendez-vous de 7h à 19h. Plus d’informations ici



Brocante Debourg !

Nouveau bon plan pour les chineurs ! Direction le 7e arrondissement de Lyon pour la brocante Debourg. Le rendez-vous est donné à partir de 8h sur l’avenue Jean Jaurès entre la place Jean Jaurès et le parvis de l’ENS. Plus d’informations ici



Curvy Dressing Les Filles de Lyon au Grand Hôtel-Dieu !

Il s’agit de la troisième édition de l’évènement organisé par l’agence Les Filles de Lyon. Curvy dressing c’est un vide dressing grandes tailles avec des pépites de seconde main à dénicher à partir de la taille 42 jusqu’à 60. Entrée libre et gratuite dans la Cour du Midi du Grand Hôtel-Dieu. Toutes les informations sur l’évènement ici



Pépite s’invite au Barabaar !

Direction le quartier de la Croix-Rousse dans le 1er arrondissement puisque Pépite s’invite à compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche au Barabaar (26 rue Jean-Baptiste Say) avec au bout un vide-dressing et une belle session de shopping de seconde main ! Les détails sur l’évènement sont à retrouver ici



"Keep it Vintage" à La Commune !

Un immense paradis shopping vintage ainsi que plus de 100 variétés de plantes à partir de 1 euros ? C’est ce qui vous attend ce samedi de 12h à 20h à La Commune dans le 7e arrondissement. La vente vintage se fera au kilo (35 euros le kilo). L’entrée est gratuite. Plus d’informations ici



Fête de l’automne au Grand Parc de Miribel Jonage !

Les habitants de la région lyonnaise sont invités à venir célébrer ce samedi la 17ème fête de l’automne au Grand Parc de Miribel Jonage. Le thème de cette année : patrimoine et migration. L’occasion de se transformer en oiseau migrateur le temps d’une journée avec de nombreuses animations. Rendez-vous en famille de 10h à 18h à L'iloz'. Toutes les informations sur l’évènement ici



Animaux en fête à Bron !

La Ville de Bron organise ce samedi la seconde édition de "Animaux en fête". Il s’agit d’une journée consacrée à nos amis les bêtes. Des échanges avec des associations, des animations pour les enfants et les parents, des démonstrations d’agility canine sont notamment au programme. Rendez-vous de 10h à 17h. Le programme complet ici