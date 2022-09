Fillettes défenestrées dans la Loire : leur père placé en détention provisoire

Pour rappel, deux fillettes âgées de 2 et 4 ans avaient été prises en charge par les secours après avoir été défenestrées du 4e étage d’un immeuble. La plus jeune est décédée à cause de ses trop graves blessures, la seconde est toujours dans un état grave à l’hôpital Lyon-Bron.

Le père des deux fillettes avait été placé en garde à vue peu après les faits. Ce dimanche, cet individu âgé de 22 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il est désormais poursuivi pour homicide involontaire et blessures involontaires.

Pour le moment, les enquêteurs n’auraient pas encore réussi à déterminer si les fillettes ont été jetées volontairement du 4e étage par leur père. Le parquet de Saint-Etienne indique que "même si l’intéressé n’apporte aucun témoignage sur le déroulement des faits, auxquels il dit n’avoir pas assisté, expliquant s’être endormi et avoir un trou noir, les constatations sur place et l’enquête de voisinage conduisent, en l’état, à privilégier la piste d’une chute accidentelle des deux fillettes qui ont pu vouloir se saisir de leur chat, grimpé sur le rebord de la fenêtre et qui a lui aussi chuté".

La justice précise que "la toxicomanie du mis en cause est avérée".