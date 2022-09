Lyon : les agents qui gèrent la vidéosurveillance assurent faire du bon travail et attaquent Gérald Darmanin

Les agents de la Ville chargés de la vidéosurveillance au sein du Centre de Supervision Urbain (CSU) poussent un coup de gueule. Après être restés "impassibles et neutres au cirque médiatique qui entoure la vidéoprotection à Lyon et la passe d'arme publique entre l'exécutif municipal et la préfecture du Rhône", ces derniers ont été choqués par une déclaration d’Ivan Bouchier, préfet délégué à la Sécurité, "qui sous-entend que le délai de réaction du CSU pour transmettre les images pour engager une action policière est actuellement trop long et cela à cause de la manipulation des caméras". Le représentant de l'Etat attaquait pourtant le processus et le temps perdu plutôt que le travail des agents de la Ville.

"Aujourd'hui, lorsqu'un fait survient, une ligne directe relie les opérateurs du CSU au Centre d'Intervention et de Commandement de la DDSP, la réaction, la manipulation et le déport d'images sont instantanés" poursuivent les agents de la Ville, dénonçant ainsi "l'opprobre jetée insidieusement sur le travail fourni par les agents du CSU qui répondent depuis plus de 20 ans avec efficacité aux nombreuses demandes quotidiennes des effectifs de police". Les agents aux manettes des caméras ajoutent aussi qu’un "bon nombre de signalements d'actes délictuels à l'initiative des agents du CSU donnent lieu à des interventions policières".

Désormais, les employés du CSU "n'acceptent plus d'être discrédités et d'être le jouet des passes d'armes des partisans politiques, ni que certains remettent en cause leur professionnalisme ou leur efficacité".

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, est enfin attaqué : "nos fonctionnaires ne laissent pas s'effacer malencontreusement des vidéos comme nous avons pu le voir cette année au stade de France lors des incidents de la finale de Ligue des Champions. N'en déplaise à Darmanin nos fonctionnaires sont des professionnels consciencieux".