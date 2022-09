Incendie dans une crèche People & Baby : l’établissement fermé, aucun manquement selon la direction

Dans un communiqué, l’entreprise revient sur l’incendie qui a touché la structure du 4e arrondissement mardi. En cause, d’après People & Baby, "un torchon sur une plaque restée chaude dans la cuisine qui commençait à fumer", et qui aurait pu provoquer un début d’incendie.

"Deux professionnelles ont dû réagir rapidement en prévenant les pompiers alors qu'elles se sont retrouvées bloquées dans le jardin de leur crèche par le claquement de la porte d'accès au jardin entre deux changes d'enfants", poursuit la direction des crèches qui précise que les cales portes sont interdits dans les crèches.

Quand le feu démarrait, 10 enfants jouaient dans la crèche : "4 dehors et 6 dedans". "Aucun n'a été inquiet ou n'a pleuré" assure People & Baby. Les sapeurs-pompiers ont finalement brisé les vitres avec des haches pour secourir les enfants. Les deux employées ont été entendues par les policiers.

Dans une autre partie, la direction assure que l’établissement était aux normes : "les remarques évoquées lors du récent dernier contrôle du 21 juillet, ont été réalisées". Malgré cela, la préfecture du Rhône a décidé de fermer les lieux pour trois mois minimum.

People & Baby "conteste cette fermeture et interpelle la préfecture car elle n'a aucun caractère légitime et prouve un acharnement du département contre les crèches privées". Un recours a été lancé contre cette décision jugée "brutale, totalement injuste, non motivée, et mettant en difficulté les 11 parents de la crèche la veille pour le lendemain" par le groupe.

Enfin, People & Baby s’en prend au service de protection maternelle et infantile, "qui avait déjà tenté de laisser entendre dans un précèdent rapport que l'encadrement des professionnelles n'était pas conforme lors de l'homicide volontaire avoué du 22 juin, avant de reconnaitre que l'ensemble des éléments fournis confirmait aucune responsabilité ou infraction en rapport avec l'homicide".

Cette seconde crèche, où une fillette de 11 mois avait été tuée par une employée qui lui avait fait boire du Destop, a été définitivement fermée par la direction qui anticipait celle de la préfecture du Rhône qui avait déjà fermé administrativement le lieu pour trois mois en début juillet.