Pannes à répétitions sur le métro B à Lyon : "L'automatisation n'est pas un long fleuve tranquille"

Selon Thomas Fontaine, nouveau directeur de Keolis Lyon, le métro B, désormais automatisé, a été victime d'une panne de son système de pilotage. "Nous sommes toujours dans une phase d'analyse de diagnostic. On ne remettra le métro en service que quand la cause aura été identifiée. La reprise du trafic est estimée à vendredi matin mais il n'y a aucune certitude", a expliqué Thomas Fontaine. Et de préciser : "les précédents incidents n'ont rien à voir. Il s'agissait alors de pannes d'alimentation électrique".

De son côté, Jean-Charles Kohlhaas, le 1er vice-président de SYTRAL Mobilités, a reconnu que l'information aux voyageurs fournie par Keolis n'est pas à la hauteur. "Nous leur présentons nos excuses. L'automatisation n'est pas un long fleuve tranquille". SYTRAL Mobilités a ainsi demandé à Keolis Lyon d'élaborer un plan d'action rapidement pour que, en cas de prochain incident, "la réaction soit plus au niveau que nous attendons" : "Comme c'est un service public, il faut informer les usagers le plus en amont possible pour qu'ils trouvent d'autres solutions".

"Beaucoup de monde travaille sur cette panne. Nous avons bon espoir que le métro puisse redémarrer ce (jeudi) soir, ne serait-ce que pour le faire tourner toute la nuit et valider tous les dispositifs. A l'heure actuelle, on n'en a pas la certitude", a également affirmé Jean-Charles Kohlhaas.

Ce jeudi matin, ce sont 1500 personnes qui ont dû être évacuées, sept rames ayant été coincées dans les tunnels. Pour rappel, le métro B est arrêté depuis 8h ce jeudi.

Arrêt de la ligne B du métro : ⁦@Keolis_Lyon⁩ « pas à la hauteur ce matin » selon ⁦@JCKohlhaas⁩ de ⁦@TCL_SYTRAL⁩ pic.twitter.com/iloPkFJBg1 — Lyon Mag (@lyonmag) September 22, 2022