Toilettes inclusives à Lyon : le syndicat de police FOPM s’indigne du mépris de la mairie

Le syndicat a répondu ce lundi dans un tweet cinglant quelques jours après l’annonce de la mairie de vouloir développer des toilettes inclusives. "Nous avons compris le message, plutôt que des équipements pour assurer notre sécurité et celle des citoyens, les urinoirs sont prioritaires" déclare FOPM. Les policiers considèrent également qu’ils ont été tournés en ridicule et qu’ils "passent sous la pissotière municipale".



Les policiers concluent en rappelant que "l’heure est grave" et qu’ils assistent "consternés à un jeu". Mais la mise de ce jeu, c’est "la sécurité des agents et des citoyens de la ville de Lyon" nous a expliqué Bertrand, représentant syndical de FOPM.



"Il va y avoir un mouvement de grève dur"



Un risque de grève est fortement envisageable pour le 8 décembre selon Bertrand. Et si la situation ne s’améliore pas, d’autres grèves plus dures pourraient voir le jour. Le représentant rappelle l’importance de la vidéoprotection car cela permet de mettre fin aux violences avant qu’elles ne s’enveniment. Or, cela ne rentre dans aucune statistique selon lui. Il y a pourtant une "évidence de l’efficience de la vidéoprotection".



Cette situation agace particulièrement Bertrand : "C’est une bataille de communication et les victimes sont les gens qui n’ont pas accès à la sécurité." Il termine sèchement en rappelant que "normalement, c’est le travail d’un syndicat d’avoir des propos outranciers et provocateurs mais là c’est la mairie. Où va-t-on ?"

A.C