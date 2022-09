Bruno Genesio (ex-OL) se "sent capable" d’entraîner les Bleus

Parti de Lyon, son club de coeur, pour ensuite rejoindre la Chine et finalement Rennes où il s’épanouit désormais, l’entraîneur se voit encore plus haut.

"Honnêtement moi j’aime l’équipe de France, ils ont tout pour défendre leur titre et gagner de nouveau une Coupe du monde, avec un sélectionneur qui a un grand palmarès. (…) A l’avenir, moi je m’en sens capable. Je me sens capable d’entraîner dans un très grand club, je me sens capable de prendre une sélection. Mais aujourd’hui l’équipe de France est l’une des plus grosses nations au monde. On sait tous que ça demande d’autres arguments que simplement s’en sentir capable", a-t-il déclaré lundi sur RMC, lors de l’émission Rothen s’enflamme.

Il n’y a pas que l’ancien ailier gauche du PSG et de Monaco qui s’enflamme visiblement. La déclaration de "Pep" Genesio a eu le mérite de faire sourire entre Rhône et Saône.

Vers un duel Bruno Genesio-Zinédine Zidane pour prendre la suite de Didier Deschamps à la tête des Bleus ?