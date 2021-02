Un retour de Bruno Genesio en Ligue 1 ? "Prêt à entraîner un autre club français que l'OL"

Et si celui qui entretient une relation si particulière avec les supporters de l'OL revenait, mais dans un autre club que Lyon ?

C'est en tout cas ce pour quoi milite l'intéressé. Le technicien s'est confié au micro de Téléfoot et s'est dit "prêt à entraîner un autre club français que l'OL. Même s'il y en a un que je ne pourrais pas (Saint-Etienne ndlr)".

Bruno Genesio, marqué par ses fins de parcours à Lyon et en Chine, voudra privilégier un challenge "sportif" et "humain". "Je profite des bons moments, des amis, de ma famille. Je regarde des matchs. Je me pose des questions sur mon avenir. J’accorde beaucoup d’importance au côté humain. Ce sera de plus en plus important dans le foot", a poursuivi celui qui est surnommé "Pep" du côté de Décines.

Pour le moment, rares sont les équipes de Ligue 1 cherchant à se séparer de leur coach. Seule Nice pourrait faire office de point de chute idéal pour Bruno Genesio, mais ce dernier jure n'avoir aucun contact avec des clubs.