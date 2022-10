Lyon : un nouveau rassemblement en hommage à Mahsa Amini et en soutien aux Iraniennes ce dimanche 

Mahsa Amini est une femme iranienne arrêtée puis battue par la patrouille de la police des mœurs pour avoir mal porté son voile. Depuis son décès à l’hôpital quelques jours plus tard, les Iraniens et Iraniennes manifestent leur colère dans les rues.

C’est en soutien à cette femme et à ce mouvement populaire que la communauté iranienne de Lyon appelle à un rassemblement. "Nous, Iraniennes et Iraniens vivant en France et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, descendons dans la rue pour soutenir les luttes populaires et dénoncer l’assassinat gouvernemental de Mahsa Amani" explique-t-elle.

L’association "Regards de femmes" sera aussi présente lors de ce rassemblement désormais hebdomadaire entre Rhône et Saône.